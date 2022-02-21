Шторм "Юніс" вдарив по Європі: 16 загиблих, сотні тисяч будинків без світла

Щонайменше 16 людей загинули через шторм "Юніс", який пронісся Європою у вихідні.

Про це пише BBC, повідомляє "Європейська правда".

Смертельні випадки були зареєстровані у Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Ірландії та Великій Британії.

Мільйони будинків та підприємств по всій Європі залишилися без електрики, порушено транспортне сполучення. Були зафіксовані пориви вітру зі швидкістю майже 200 км/год.

Чотири людини загинули в Нідерландах, всі від дерев, що впали, ще четверо загинули в Польщі.

Три людини загинули на дорогах в Англії, ще двоє загинули в Німеччині та двоє людей загинули в Бельгії. Працівник муніципальної ради у віці 60 років помер в Ірландії, коли на нього впало дерево.

Близько 30 людей на півночі Франції постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов'язаних зі штормом.

У Гаазі було зірвано частини даху стадіону місцевої футбольної команди, а високошвидкісні поїзди до Бельгії, Франції та Великої Британії було скасовано.

У Німеччині залізничний оператор Deutsche Bahn заявив, що понад 1000 км колій було пошкоджено.

Пороми через Ла-Манш призупинили роботу, сотні рейсів було скасовано в аеропортах, включаючи "Хітроу" та "Схіпхол".

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