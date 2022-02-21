Шторм "Юнис" ударил по Европе: 16 погибших, сотни тысяч домов без света

По меньшей мере, 16 человек погибли из-за шторма "Юнис", который пронесся по Европе в выходные.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

Смертельные случаи были зарегистрированы в Бельгии, Нидерландах, Германии, Польше, Ирландии и Великобритании.

Миллионы домов и предприятий по всей Европе остались без электричества, нарушено транспортное сообщение. Были зафиксированы порывы ветра со скоростью около 200 км/ч.

Четыре человека погибли в Нидерландах, все от упавших деревьев, еще четверо погибли в Польше.

Три человека погибли на дорогах в Англии, еще два - в Германии, и два человека погибли в Бельгии. Работник муниципального совета в возрасте 60 лет погиб в Ирландии, когда на него упало дерево.

Около 30 человек на севере Франции пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных со штормом.

В Гааге были сорваны части крыши стадиона местной футбольной команды, а скоростные поезда в Бельгию, Францию ​​и Великобританию были отменены.

В Германии железнодорожный оператор Deutsche Bahn заявил, что более 1000 км путей было повреждено.

Паромы из-за Ла-Манша приостановили работу, сотни рейсов были отменены в аэропортах, включая "Хитроу" и "Схипхол".

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