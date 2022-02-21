Кулеба про потенційний саміт з Байденом і Путіним: "Україна вітає цю ініціативу"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба схвально висловився про ініціативу безпекового саміту за участі президентів США й РФ, зазначивши, що Україна підтримує всі спроби розрядити напругу дипломатичними методами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі ЗМІ у Брюсселі перед зустріччю міністрів закордонних справ країн Євросоюзу.

Його запитали про позицію України щодо ідеї безпекового саміту, про який стало відомо після телефонних розмов президента Франції з Путіним і Байденом.

Дмитро Кулеба розповів, що мав телефонну розмову з держсекретарем Ентоні Блінкеном близько 2-3 ночі, і він розповів йому про цю ініціативу.

"Ми вітаємо цю ініціативу. Ми вважаємо, що будь-які зусилля, спрямовані на дипломатичне рішення, варті того. Держсекретар Блінкен запевнив мене, як це було і досі, що жодних рішень щодо України не будуть приймати у нас за спиною. І ми будемо тісно координуватися, щоб синхронізувати позиції і забезпечити, що наші інтереси враховуються", - сказав Дмитро Кулеба.

Він висловив сподівання, що Байден і Путін після переговорів вийдуть з домовленістю про те, що Кремль забере свої війська від українських кордонів.

"Це було б чіткою вказівкою на те, що Росія готова йти на деескалацію. Якщо цього не станеться, це означатиме, що РФ планує діяти за тою ж логікою", - додав він.

Нагадаємо, після телефонних розмов президента Франції Еммануеля Макрона з Путіним і Байденом стало відомо, що останні в цілому згодні спробувати підготувати безпековий саміт на найвищому рівні за участю України, Росії та союзників. У Білому домі наголосили, що це буде можливо виключно за умови, що до того часу Кремль не почне вторгнення в Україну.

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