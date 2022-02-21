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Макрон відклав висунення на президентські вибори через російську кризу - ЗМІ

Понеділок, 21 лютого 2022, 10:36

Президент Франції Еммануель Макрон відклав офіційне оголошення про свою участь у майбутніх виборах глави держави через залучення до пошуку дипломатичного вирішення російської кризи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє телеканал BFM TV із посиланням на джерела в оточенні президента.

Очікувалося, що Макрон цього тижня оголосить про висунення своєї кандидатури на другий термін.

"Важко безтурботно приміряти на себе костюм кандидата у президенти, коли у Європі війна біля воріт", - сказав співрозмовник телеканалу.

Передбачається, що про висунення на новий термін Макрон оголосить уже наступного тижня.

Нагадаємо, після телефонних розмов президента Франції Еммануеля Макрона з Путіним і Байденом стало відомо, що останні в цілому згодні спробувати підготувати безпековий саміт на найвищому рівні за участі України, Росії та союзників. У Білому домі наголосили, що це буде можливо виключно за умови, що до того часу Кремль не почне вторгнення в Україну. 

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