Макрон отложил выдвижение на президентские выборы из-за российского кризиса - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил официальное объявление о своем участии в предстоящих выборах главы государства из-за привлечения к поиску дипломатического разрешения российского кризиса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источники в окружении президента.

Ожидалось, что Макрон на этой неделе объявит о выдвижении своей кандидатуры на второй срок.

"Трудно безмятежно примерить на себя костюм кандидата в президенты, когда в Европе война у ворот", - сказал собеседник телеканала.

Предполагается, что о выдвижении на новый срок Макрон объявит на следующей неделе.

Напомним, после телефонных разговоров президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным и Байденом стало известно, что последние в целом согласны попытаться подготовить саммит на высшем уровне с участием Украины, России и союзников. В Белом доме подчеркнули, что это будет возможно исключительно при условии, что к тому времени Кремль не начнет вторжение в Украину.

Читайте также: Мюнхенская не измена: как Путин объединил мир вокруг Украины и какие шаги готовит Запад.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды