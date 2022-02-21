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Литва планує збільшити витрати на оборону на тлі російської кризи

Понеділок, 21 лютого 2022, 15:34

Уряд Литви планує збільшити військові витрати, оскільки прагне посилити свою оборону на тлі побоювань щодо російського вторгнення в Україну.

Про це заявила прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Оскільки ситуація в регіоні погіршується... я попросила міністра оборони знайти можливості прискорити заплановані оборонні закупівлі ", - заявила Шимоніте.

"За цих обставин фінансування оборони країни є пріоритетом уряду" - наголосила вона.

Цього року на оборону Литва виділила 1,2 мільярда євро, або 2,05% ВВП. Будь-яке підвищення витрат потребує схвалення уряду та парламенту.

НАТО, до якого входить Литва, рекомендує державам-членам витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП.

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Литва

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