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Литва планирует увеличить расходы на оборону на фоне российского кризиса

Понедельник, 21 февраля 2022, 15:34

Правительство Литвы планирует увеличить военные расходы, поскольку стремится усилить свою оборону на фоне опасений по поводу российского вторжения в Украину.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Поскольку ситуация в регионе ухудшается... я попросила министра обороны найти возможности ускорить планируемые оборонные закупки", - заявила Шимоните.

"При этих обстоятельствах финансирование обороны страны является приоритетом правительства", - подчеркнула она.

В этом году на оборону Литва выделила 1,2 миллиарда евро или 2,05% ВВП. Любое повышение расходов требует одобрения правительства и парламента.

НАТО, в которую входит Литва, рекомендует государствам-членам тратить на оборону не менее 2% ВВП.

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Литва

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