Азербайджан оголосив у розшук двох експрезидентів Вірменії 

Азербайджан оголосив у розшук колишніх президентів Вірменії Роберта Кочаряна та Сержа Саргсяна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила вірменська служба "Радіо Свобода".

Начальник відділу спеціальних розслідувань військової прокуратури Азербайджану Еміль Тагієв заявив в інтерв'ю агентству АПА, що Кочарян та Саргсян притягнуті до кримінальної відповідальності за відповідними статтями Кримінального кодексу та оголошені у розшук.

За словами азербайджанського прокурора, Кочарян та Саргсян розшукуються у зв'язку зі своєю діяльністю, починаючи з лютого 1988 року.

"З лютого 1988 року зазначені особи з метою розпалювання національної ворожнечі, ненависті між азербайджанським та вірменським народами організовували та проводили в організаціях та установах міста Ханкенді (вірменська назва Степанакерт. - Ред.) збори за участі працівників, які були вірменами за національністю", - зазначив Тагієв.

Крім того, за словами Тагієва, Кочарян і Саргсян, у порушення Конституції Азербайджану, приєднавши 2 вересня 1991 року колишній Шаумянський район, оголосили Нагірно-Карабаську Республіку, передали всю владу обласній Раді народних депутатів та його виконавчому комітету. Також вони ухвалили незаконне рішення про припинення на цих територіях дії законів та Конституції Азербайджану.

Роберт Кочарян був першим президентом невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки. Він також був президентом Вірменії з 1998 по 2008 рік.

Серж Саргсян став наступником Кочаряна і обіймав посаду президента Вірменії з 2008 по 2018 рік.

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