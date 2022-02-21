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Азербайджан объявил в розыск двух экс-президентов Армении

Понедельник, 21 февраля 2022, 16:08

Азербайджан объявил в розыск бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила армянская служба "Радио Свобода".

Начальник отдела специальных расследований военной прокуратуры Азербайджана Эмиль Тагиев заявил в интервью агентству АПА, что Кочарян и Саргсян привлечены к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса и объявлены в розыск.

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По словам азербайджанского прокурора, Кочарян и Саргсян разыскиваются в связи со своей деятельностью начиная с февраля 1988 года.

"С февраля 1988 года указанные лица с целью разжигания национальной розни, ненависти между азербайджанским и армянским народами организовывали и проводили в организациях и учреждениях города Ханкенди (армянское название Степанакерт. - Ред.) собрание с участием работников, которые были армянами по национальности", - отметил Тагиев.

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Кроме того, по словам Тагиева, Кочарян и Саргсян, в нарушение Конституции Азербайджана, присоединив 2 сентября 1991 бывший Шаумянский район, объявили Нагорно-Карабахскую Республику, передали всю власть областному Совету народных депутатов и его исполнительному комитету. Также они приняли незаконное решение о прекращении на этих территориях действия законов и Конституции Азербайджана.

Роберт Кочарян был первым президентом непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Он также являлся президентом Армении с 1998 по 2008 год.

Серж Саргсян стал преемником Кочаряна и занимал должность президента Армении с 2008 по 2018 год.

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Армения Азербайджан Нагорный Карабах

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