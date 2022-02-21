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Шольц подзвонив Путіну і засудив намір визнати ОРДЛО

Понеділок, 21 лютого 2022, 19:54

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок ввечері поговорив телефоном з президентом РФ Владіміром Путіним після засідання Ради безпеки Росії щодо визнання ОРДО і ОРЛО незалежними державами. 

Про це повідомила пресслужба німецького канцлера, пише "Європейська правда".

"Канцлер Шольц засудив плани Росії визнати так звані "Донецьку та Луганську народні республіки" незалежними державами. Такий крок буде кричуще суперечити Мінським домовленостям про мирне врегулювання конфлікту на сході України та буде одностороннім порушенням цих домовленостей з боку Росії", - заявив речик Штеффен Гебештрайт.

Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті

У ході переговорів канцлер закликав президента РФ до негайної деескалації та відведення військ від кордону з Україною. 

Він підкреслив, що зараз важливо, особливо на сході України, дотримуватися режиму припинення вогню.

Відзначається, що у цей час канцлер проводить консультації зі своїми найближчими партнерами, зокрема з президентом Франції Еммануелем Маконом та президентом України Володимиром Зеленським.

У понеділок члени Радбезу РФ на камеру висловилися за визнання незалежності окупованих регіонів, Путін заявив, що ухвалить рішення 21 лютого.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, якщо Кремль визнає незалежність ОРДЛО, то зачинить двері для дипломатії і створить привід для війни.

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