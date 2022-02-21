МЗС Норвегії: визнання Росією ОРДЛО буде суперечити "Мінську"

Норвегія засудить будь-який формат визнання Росією самопроголошених "республік" на окупованих територіях сходу України.

Як пише "Європейська правда", заяву про це опублікувало МЗС Норвегії увечері 21 лютого.

"Норвегія засудить будь-яке визнання Росією самопроголошених "Л/ДНР". Це буде новим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України та буде прямо суперечити духу і букві Мінських домовленостей", - зазначають у тексті.

Norway will condemn any Russian recognition of the self-proclaimed “People’s Republics” of Donetsk and Luhansk.



This would be a further violation of #Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and directly contradict the spirit and the letter of the Minsk agreements. pic.twitter.com/dUF6FtyxXg — Norway MFA (@NorwayMFA) February 21, 2022

Нагадаємо, у понеділок члени Радбезу РФ на камеру висловилися за визнання незалежності окупованих регіонів, Путін заявив, що ухвалить рішення 21 лютого.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після цього телефонував Путіну і засудив намір визнати ОРДЛО, зазначивши, що це буде одностороннім порушенням "Мінська".

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, якщо Кремль визнає незалежність ОРДЛО, то зачинить двері для дипломатії і створить привід для війни.

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