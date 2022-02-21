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МЗС Норвегії: визнання Росією ОРДЛО буде суперечити "Мінську"

Понеділок, 21 лютого 2022, 21:22

Норвегія засудить будь-який формат визнання Росією самопроголошених "республік" на окупованих територіях сходу України.

Як пише "Європейська правда", заяву про це опублікувало МЗС Норвегії увечері 21 лютого. 

"Норвегія засудить будь-яке визнання Росією самопроголошених "Л/ДНР". Це буде новим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України та буде прямо суперечити духу і букві Мінських домовленостей", - зазначають у тексті. 

Нагадаємо, у понеділок члени Радбезу РФ на камеру висловилися за визнання незалежності окупованих регіонів, Путін заявив, що ухвалить рішення 21 лютого.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після цього телефонував Путіну і засудив намір визнати ОРДЛО, зазначивши, що це буде одностороннім порушенням "Мінська".  

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, якщо Кремль визнає незалежність ОРДЛО, то зачинить двері для дипломатії і створить привід для війни.

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо

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