Орбан про членство Угорщини в ЄС: "Мамо, не того коня я хотів"

У своїх коментарях до 20-річчя вступу Угорщини в ЄС глава її уряду Віктор Орбан заявив, що сьогодні Євросоюз – зовсім не той, до якого приєдналася Угорщина у 2004 році.

Про це Орбан сказав у інтерв’ю угорському державному радіо, його цитує незалежне видання Telex, пише "Європейська правда".

Глава угорського уряду відзначив, що сам агітував за вступ до ЄС у 2004 році і все ще вірить, що краще бути в Євросоюзі, ніж за його межами. Але, за словами Орбана, ЄС був не таким, як сьогодні, коли Угорщина стала його членом.

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"Я маю на увазі, що в той час не було жодної розмови про те, що мільйони мігрантів будуть допущені до ЄС, а ті, хто їх не хоче, як ми, угорці, будуть змушені прийняти їх", – сказав Орбан.

"Не йшлося й про те, що якщо хтось скаже, що сім’я складається з чоловіка, жінки і дитини, то з нього будуть глузувати в європейських ліберальних ЗМІ. Або якщо країна напише в конституції, що мати – жінка, а батько – чоловік, як в Угорщині, то вона зіткнеться з помстою. Не так колись виглядала Європа!" – обурився угорський прем’єр-міністр.

Він додав, що Угорщина стала членом ЄС, тому що Європа означала мир і процвітання, а "зараз ми в економічній кризі", а "європейські лідери втягнуть континент у війну замість миру".

"Перше, що варто сказати, оцінюючи останні двадцять років, це: панове, це не те, про що ми домовилися. Мамо, не того коня я хотів", – сказав Орбан, вживши давню приказку, яку здебільшого вживають жителі у сільських районах Угорщини.

Він звернувся до російсько-української війни як до причини економічних труднощів Угорщини. "Це є причиною того, що виробництво було нижчим, а інфляція вищою", – сказав Орбан, додавши, що "економіка Угорщини подвоїлася б, якби не було війни".

Нагадаємо, у минулому Орбан порівнював членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель тоді нагадав Орбану, що ніхто не зобов'язує його країну бути членом Європейського Союзу.

Орбан також заявляв, що його метою на євровиборах є "окупувати Брюссель".