У Фінляндії затримали трьох росіян за підозрою у порушенні санкцій проти РФ

Трьох громадян РФ підозрюють у вивезенні з Фінляндії за кордон товарів подвійного призначення, їх хочуть помістити під арешт за підозрою в скоєнні злочину за обтяжувальних обставин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Суд першої інстанції міста Каяані ухвалить рішення про арешт у другій половині дня. Затримані – двоє чоловіків віком 25 років і молода жінка віком 18 років.

Трійцю затримали в Каяані у вівторок. Тоді поліція повідомила про операцію, яка відбулася в приміщеннях професійного училища Кайнуу і міського гуртожитку. Як повідомляє поліція, затримані є студентами училища.

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Слідчий Кіммо Тууленкарі поки що не розголошує деталей розслідування щодо того, які саме речі підозрювані вивозили з Фінляндії та куди. Йдеться про товари подвійного призначення, тобто про номенклатури, які мають як цивільне, так і військове застосування.

Як правило, зазвичай ідеться про електроніку, датчики або лазери.

Вивезення таких товарів за кордон може бути розцінено як порушення санкційного законодавства.

Отримання істотної матеріальної вигоди і заподіяння потенційної шкоди економіці або боєготовності країни можуть, зі свого боку, розглядатися як обтяжувальні обставини.

Мінімальний тюремний термін за подібні злочини становить чотири місяці, максимальний – чотири роки.

У березні повітовий суд Східної Фінляндії засудив Габріеля Теміна, виконавчого директора компаній Luminor і Siberica, до 9 місяців умовного терміну за порушення санкційних правил і експорт товарів оборонного призначення.

Перед цим Фінляндія заблокувала продаж нерухомості пов'язаному з РФ покупцю.