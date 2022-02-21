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МИД Норвегии: признание Россией ОРДЛО будет противоречить "Минску"

Понедельник, 21 февраля 2022, 21:22

Норвегия осудит любой формат признания Россией самопровозглашенных "республик" на оккупированных территориях востока Украины.

Как пишет "Европейская правда", заявление об этом опубликовал МИД Норвегии вечером 21 февраля.

"Норвегия осудит любое признание Россией самопровозглашенных "Л/ДНР". Это будет новым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и будет прямо противоречить духу и букве Минских договоренностей", - отмечают в тексте. 

Напомним, в понедельник члены Совбеза РФ на камеру высказались за признание независимости оккупированных регионов, Путин заявил, что примет решение 21 февраля.

Канцлер Германии Олаф Шольц после этого звонил по телефону Путину и осудил намерение признать ОРДЛО, отметив, что это будет односторонним нарушением "Минска".

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что если Кремль признает независимость ОРДЛО, то закроет двери для дипломатии и создаст повод для войны.

Смотрите видео на эту тему: Признание ОРДЛО Кремлем: последствия, санкции, изменения на фронте. Объясняем

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