МИД Норвегии: признание Россией ОРДЛО будет противоречить "Минску"

Норвегия осудит любой формат признания Россией самопровозглашенных "республик" на оккупированных территориях востока Украины.

Как пишет "Европейская правда", заявление об этом опубликовал МИД Норвегии вечером 21 февраля.

"Норвегия осудит любое признание Россией самопровозглашенных "Л/ДНР". Это будет новым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и будет прямо противоречить духу и букве Минских договоренностей", - отмечают в тексте.

Norway will condemn any Russian recognition of the self-proclaimed "People’s Republics" of Donetsk and Luhansk.



This would be a further violation of #Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and directly contradict the spirit and the letter of the Minsk agreements. pic.twitter.com/dUF6FtyxXg