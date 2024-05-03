У Фінляндії оголосили рідкісну підозру в шпигунстві біля кордону з Росією

Центральна кримінальна поліція Фінляндії підтвердила, що оголосила одній людині підозру в несанкціонованій розвідувальній діяльності – вкрай рідкісному для країні обвинуваченні – на користь Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Розслідування, про яке Yle вперше дізналось у грудні 2022 року, триває півтора року і, як стверджують у кримінальній поліції Фінляндії, має бути завершене найближчим часом.

Правоохоронці підтвердили, що у справі є один підозрюваний, але інформацію про нього розкривати відмовились. Невідомо, чи наразі він чи вона заарештований і чи є іноземцем або громадянином Фінляндії.

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За даними Yle, підозрюваний був викритий у муніципалітет Віролахті на півдні Фінляндії, неподалік пункту пропуску Ваалімаа на кордоні з Росією.

Мовник зазначає, що йдеться про "надзвичайно рідкісне" кримінальне розслідування за фактом несанкціонованої шпигунської діяльності (яка здійснюється у Фінляндії, але не обов'язково проти неї).

Несанкціонований збір розвідувальних даних є серйозним державним злочином, що карається позбавленням волі на строк від чотирьох місяців до шести років.

Досі у Фінляндії не було відкрито жодного кримінального розслідування щодо несанкціонованого збору розвідувальної інформації – принаймні з 2006 року, коли була створена публічна база даних звітів про злочини.

Раніше у п'ятницю стало відомо, що трьох громадян РФ підозрюють у вивезенні з Фінляндії за кордон товарів подвійного призначення, їх хочуть помістити під арешт за підозрою в скоєнні злочину за обтяжувальних обставин.