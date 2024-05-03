У Литві відкинули заяву ФСБ Росії про ліквідацію "литовського диверсанта"

Вільнюс заперечив твердження Федеральної служби безпеки Росії про нібито ліквідацію росіянина, що прибув із Литви для здійснення "диверсій", назвавши їх частиною систематичної дезінформаційної кампанії.

Такий коментар поширив керівник Національного центру управління кризами Литви (NKVC) Вільмантас Віткаускас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BNS.

За словами Віткаускаса, однією з цілей "агресивної діяльності" Росії є вплив на підтримку Литвою України, і найближчим часом на тлі литовських військових навчань можна очікувати більше таких дезінформаційних атак.

"Росія систематично здійснює дезінформаційні кампанії та провокації протягом тривалого часу з метою підвищення напруженості серед суспільств та союзників, а також для прикриття своїх агресивних дій. Ця дезінформація, поширювана ФСБ, є саме таким випадком", – сказав глава NKVC.

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У п'ятницю російська Федеральна служба безпеки повідомила про ліквідацію "агента української військової розвідки", який нібито приїхав з Литви до Московської області в березні для "диверсій і терору" на військових та інфраструктурних об'єктах регіону.

Це не перший випадок, коли Росія заявляє про нібито причетність західних держав до диверсій на своїй території.

Тим часом на Заході також покладають на Москву відповідальність за гібридні атаки.

Нещодавно Норвезька поліційна служба безпеки виявила, що агенти російської розвідки працюють у Західній Норвегії, та вважає, що Росія може готувати диверсії проти об'єктів критичної інфраструктури.