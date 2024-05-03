"Венеційка" на запит Молдови оцінить закон про голосування поштою для діаспори

Венеційська комісія на прохання Молдови проаналізує закон про можливість голосування поштою для виборців за кордоном, який нещодавно ухвалив парламент.

Про це повідомила пресслужба Венеційської комісії, пише "Європейська правда".

Комісія повідомила. що листом від 3 травня 2024 року спікер парламенту Молдови попросив Венеційську комісію надати оцінку щодо проєкту закону про часткове застосування голосування поштою.

"Проєкт висновку буде винесений на ухвалення на 139-й пленарній сесії Комісії (Венеція, 21-22 червня 2024 року", – зазначили у комюніке.

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Нагадаємо, раніше Венеційська комісія визнала проблемним рішення Молдови заборонити участь у виборах членам партії "Шор", яку оголосили неконституційною.

Також "Венеційка" готує терміновий висновок щодо скандального грузинського закону "Про прозорість іноземного впливу", який влада налаштована остаточно ухвалити всупереч критиці Заходу і масовим протестам.