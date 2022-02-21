Латвия требует немедленных санкций ЕС против России за признание ОРДЛО

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ЕС должен немедленно ввести санкции против России после решения Владимира Путина признать ОРДЛО.

Об этом Ринкевичс написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Решение о признании Россией так называемых Донецкой и Луганской народных республик является грубым нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Латвия осуждает этот акт агрессии и призывает к жесткой международной реакции. ЕС должен немедленно ввести санкции", - заявил глава латвийского МИД.

Decision to recognise so called Donetsk & Luhansk people’s republics by #Russia is a flagrant violation of the international law and Ukraine’s territorial integrity. #Latvia condemns this act of aggression and calls for strong intl response. EU must impose sanctions immediately — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 21, 2022

МИД Эстонии в своем Twitter в понедельник опубликовал заявление, в котором призвал ЕС немедленно ввести санкции против РФ в случае признания псевдореспублик независимыми.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ОРДЛО. На подписании присутствовали руководители фейковых образований Пушилин и Пасечник.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, если Россия признает две "республики" ОРДЛО, он активирует санкционную процедуру ЕС.

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