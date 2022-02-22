Земан: рішення Росії направити війська в ОРДЛО збільшує ризик війни

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що рішення Росії направити війська на територію ОРДЛО збільшує ризик воєнного конфлікту.

Про це йдеться у заяві його канцелярії, пише "Європейська правда".

"Президент Республіки Мілош Земан заявляє, що введення російських військ на територію сепаратистських Донецької та Луганської народних республік збільшує ризик військового конфлікту і, навпаки, знижує шанси на дипломатичне рішення", - йдеться у заяві.

Земан, відомий своєю проросійською позицією, раніше не коментував нинішню російську кризу та нарощування військ РФ на кордоні України. Раніше він висловив упевненість, що Росія не піде на ризик збройного конфлікту із сусідньою країною.

Прем'єр-міністр Петр Фіала у вівторок виступив у парламенті і заявив, що визнання "ЛНР" та "ДНР" та наступна військова акція Росії "є актом агресії проти суверенної держави та порушенням міжнародного права".

Нагадаємо, президент США Джо Байден вже підписав новий пакет санкцій, пов'язаний із визнанням Росією "незалежності" донбаських республік.

Велика Британія оголосить про нові санкції 22 лютого.

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