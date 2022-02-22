Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Земан: решение России направить войска в ОРДЛО увеличивает риск войны

Вторник, 22 февраля 2022, 11:53

Президент Чехии Милош Земан заявил, что решение России ввести войска на территорию ОРДЛО увеличивает риск военного конфликта.

Об этом говорится в заявлении его канцелярии, пишет "Европейская правда".

"Президент Республики Милош Земан заявляет, что ввод российских войск на территорию сепаратистских Донецкой и Луганской народных республик увеличивает риск военного конфликта и, наоборот, снижает шансы на дипломатическое решение", - говорится в заявлении.

Земан, известный своей пророссийской позицией, ранее не комментировал нынешний российский кризис и наращивание войск РФ на границе Украины. Ранее он выразил уверенность, что Россия не пойдет на риск вооруженного конфликта с соседней страной.

Премьер-министр Петр Фиалы во вторник выступил в парламенте и заявил, что признание "ЛНР" и "ДНР" и последующая военная акция России "являются актом агрессии против суверенного государства и нарушением международного права".

Напомним, премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин настроен на полномасштабное вторжение в Украину.

Смотрите видео на эту тему: Признание ОРДЛО Кремлем: последствия, санкции, изменения на фронте. Объясняем

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Российский кризис Донбасс и ОРДЛО Чехия

Статьи

На пороге новой системы безопасности. Что может измениться в мире после наступления Путина

Результатом нынешнего кризиса может стать реорганизация евроатлантической системы безопасности, которая, однако, не должна привести к восстановлению влияния России в Восточной Европе (укр.)
23 февраля 2022 — Татьяна Сидорук, для Европейской правды

Минск-3, мягкие санкции и другие последствия "независимости" оккупированного Донбасса

Какие последствия будет иметь признание РФ "независимости" оккупированных ею территорий на Востоке Украины? Снижение рисков нападения на Киев или наоборот?
22 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Разорвать отношения с Россией: каким должен быть ответ на решение Кремля

Первым символическим шагом украинской дипломатии должно стать перезрелое решение о разрыве дипломатических отношений с Россией (укр.)
21 февраля 2022 — Богдан Яременко, народный депутат Украины, "Слуга народа"