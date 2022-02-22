Земан: решение России направить войска в ОРДЛО увеличивает риск войны

Президент Чехии Милош Земан заявил, что решение России ввести войска на территорию ОРДЛО увеличивает риск военного конфликта.

Об этом говорится в заявлении его канцелярии, пишет "Европейская правда".

"Президент Республики Милош Земан заявляет, что ввод российских войск на территорию сепаратистских Донецкой и Луганской народных республик увеличивает риск военного конфликта и, наоборот, снижает шансы на дипломатическое решение", - говорится в заявлении.

Земан, известный своей пророссийской позицией, ранее не комментировал нынешний российский кризис и наращивание войск РФ на границе Украины. Ранее он выразил уверенность, что Россия не пойдет на риск вооруженного конфликта с соседней страной.

Премьер-министр Петр Фиалы во вторник выступил в парламенте и заявил, что признание "ЛНР" и "ДНР" и последующая военная акция России "являются актом агрессии против суверенного государства и нарушением международного права".

Напомним, премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин настроен на полномасштабное вторжение в Украину.

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