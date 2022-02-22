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Зеленський потролив західних дипломатів за евакуацію з України

Вівторок, 22 лютого 2022, 13:01

Президент України Володимир Зеленський дорікнув країнам, які частково евакуювали дипломатів з України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві.

Володимир Зеленський зазначив, що такий візит на найвищому рівні у дуже напруженій ситуації є важливим сигналом солідарності з Україною. 

"Це дуже важливий сигнал для нас, це велика підтримка. Деякі дипломати виїздять з України, а деякі сміливі лідери, навпаки, приїздять підтримати Україну. Ми високо це цінуємо і розглядаємо ваш візит як прояв солідарності з боку Естонії, надійного друга і партнера України в рамках ЄС і НАТО", - заявив він. 

Естонія минулого тижня заявила, що  не планує евакуйовувати з Києва своє посольство та не відкликає військових інструкторів з України на тлі побоювань щодо нової збройної агресії Росії. 

Як відомо, США, Британія, Канада тимчасово перемістили свої посольства до Львова через загрозу російського вторгнення; США вивезли з України другорядних дипломатів, а в ніч на 22 лютого навіть тих, хто перебуває у Львові, вивозили для ночівлі у Польщу

Австралія наказала своїм дипломатам виїздити з України - співробітники посольства розмістяться у Польщі та Румунії. 

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Зеленський Російська криза

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