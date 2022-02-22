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МЗС Австрії викличе посла Росії через визнання "ДНР" і "ЛНР"

Вівторок, 22 лютого 2022, 13:44

Міністерство закордонних справ Австрії викличе посла Росії у зв'язку із визнанням незалежності сепаратистських утворень "ДНР" та "ЛНР".

Про це заявив канцлер Карл Негаммер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung.

За словами Негаммера, визнання територій явно суперечить Мінським угодам, тож посол Росії буде викликаний у МЗС у вівторок.

Канцлер також підкреслив, що Австрія підтримує введення санкцій проти Росії і додав, що Москва не вперше створює "держави-примари".

Він нагадав про Південну Осетію та Абхазію, визнані Росією після війни 2008 року на Кавказі. "Доводиться вважати, що ми ще не досягли піку ескалації", - додав він.

Нагадаємо, Білий дім вже оприлюднив санкції проти ОРДЛО, але це інакші санкції, ніж ті, що передбачалися на випадок вторгнення РФ в Україну.

У відповідь на рішення Путіна визнати самопроголошені "республіки" планують оголосити санкції також Британія і Канада.

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