МИД Австрии вызовет посла России из-за признания "ДНР" и "ЛНР"

Министерство иностранных дел Австрии вызовет посла России в связи с признанием независимости сепаратистских образований "ДНР" и "ЛНР".

Об этом заявил канцлер Карл Нехаммер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.

По словам Нехаммера, признание территорий явно противоречит Минским соглашениям, так что посол России будет вызван в МИД во вторник.

Канцлер также подчеркнул, что Австрия поддерживает введение санкций против России и добавил, что Москва не впервые создает "государства-призраки".

Он напомнил о Южной Осетии и Абхазии, признанных Россией после войны 2008 года на Кавказе. "Приходится считать, что мы еще не достигли пика эскалации", - добавил он.

Напомним, Белый дом уже обнародовал санкции против ОРДЛО, но это не те же санкции, что предусмотрены на случай вторжения РФ в Украину.

В ответ на решение Путина признать самопровозглашенные "республики" планируют объявить санкции также Великобритания и Канада.

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