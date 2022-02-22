Греція занепокоєна долею своєї громади в Маріуполі на тлі визнання ОРДЛО Росією

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс висловив занепокоєння розвитком подій довкола визнання Росією "незалежності" ОРДЛО, в тому числі і через етнічних греків у Маріуполі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

За словами Міцотакіса, визнаючи в односторонньому порядку два регіони на сході України як незалежні утворення, Росія "підриває міжнародну стабільність".

"Як і будь-яка ревізіоністська ініціатива, вона підриває міжнародну стабільність і прогрес", — сказав він у коментарі після зустрічі з делегацією болгарських міністрів в Афінах.

"Греція поважає територіальну цілісність, суверенітет і незалежність усіх націй як основне принципове питання. Тому вона рішуче засуджує будь-які дії, які суперечать цим цінностям, і, як держава-член Європейського союзу та НАТО, вже координується зі своїми партнерами, щоб була спільна і необхідна реакція", – сказав Міцотакіс.

"У нашої країни є додатковий привід хвилюватися та стежити за розвитком подій: захист і підтримка діаспори греків в Україні та її великої громади в Маріуполі, яка існує в цьому регіоні понад 2000 років", – додав він.

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