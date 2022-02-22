Громадянина Німеччини звинуватили в продажі Росії хімікатів для виготовлення зброї

Німецька прокуратура заявила у вівторок, що висунула звинувачення проти громадянина Німеччини за допомогу російським спецслужбам у придбанні хімікатів, призначених для виробництва зброї масового знищення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Підозрюваний, ідентифікований як Александр С., керував торговельною компанією у східній землі Саксонія, яка з 2017 року експортувала хімікати на суму 1 мільйон євро до підставної фірми, якою керували агенти російських спецслужб.

Підозрюваний, якого заарештували в травні минулого року, весь час знав, що експортував хімікати подвійного використання, необхідні як для цивільного, так і для військового виробництва, і не зміг отримати спеціальний дозвіл на експорт, як того вимагає федеральний закон, заявила прокуратура.

"Російська компанія була частиною мережі, керованої російською спецслужбою, яка змовилася приховати військове призначення товарів, маскуючись під цивільну особу", – йдеться у заяві прокуратури.

Раніше Росія відкидала як безпідставні звинувачення у володінні хімічною зброєю, заявляючи, що давно знищила її відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї.

Чи відкинув підозрюваний звинувачення, прокуратура не повідомляє. Коли розпочнеться розгляд його справи у Вищому земельному суді Дрездена, не уточнюється.

Підозрюваного також звинувачують у експорті електронного обладнання на суму 21 000 євро з вересня 2019 року по листопад 2020 року до інституту в Росії, якому доручено розробляти та виготовляти ядерну зброю. Інститут перебуває під санкціями ЄС з 2014 року після того, як Росія анексувала український Крим.

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