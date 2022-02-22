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Гражданина Германии обвинили в продаже России химикатов для изготовления оружия

Вторник, 22 февраля 2022, 16:53

Немецкая прокуратура заявила во вторник, что предъявила обвинения против гражданина Германии за помощь российским спецслужбам в приобретении химикатов, предназначенных для производства оружия массового поражения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Подозреваемый, идентифицированный как Александр С., руководил торговой компанией в восточной земле Саксония, с 2017 года экспортировавшей химикаты на сумму 1 миллион евро в подставную фирму, которой руководили агенты российских спецслужб.

Подозреваемый, арестованный в мае прошлого года, все время знал, что экспортировал химикаты двойного использования, необходимые как для гражданского, так и для военного производства, и не смог получить специальное разрешение на экспорт, как того требует федеральный закон, заявила прокуратура.

"Российская компания была частью сети, управляемой российской спецслужбой, сговорившейся скрыть военное назначение товаров, маскируясь под гражданское лицо", – говорится в заявлении прокуратуры.

Ранее Россия отвергала безосновательные обвинения во владении химическим оружием, заявляя, что давно уничтожила его в соответствии с Конвенцией о запрете химического оружия.

Отверг ли подозреваемый обвинения, прокуратура не сообщает. Когда начнется рассмотрение дела в Высшем земельном суде Дрездена, не уточняется.

Подозреваемый также обвиняется в экспорте электронного оборудования на сумму 21 000 евро с сентября 2019 года по ноябрь 2020 года в институт в России, которому поручено разрабатывать и производить ядерное оружие. Институт находится под санкциями ЕС с 2014 года после того, как Россия аннексировала украинский Крым.

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Германия

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