В Берлине и Париже митинговали под посольствами РФ из-за Украины
Вторник, 22 февраля 2022, 22:14
В столицах Германии и Франции прошли многолюдные митинги под посольствами России из-за событий в Украине.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В Берлине около тысячи человек скандировали "Putin raus Donbas!", что означает "Путин прочь из Донбасса!", рассказал в Facebook украинский активист Александр Снидалов.
По его словам, на митинге присутствовали украинцы, немцы, белорусы, грузины, чеченцы, поляки и даже россияне.
Акцию освещали десятки телекамер. Они зафиксировали украинские требования: вывести российские войска из Донбасса, ввести санкции против Путина и его денежных мешков, навсегда остановить "Северный поток-2" и предоставить Украину оборонное вооружение.
Несколько сот человек собрались в знак солидарности с украинским народом во вторник перед посольством России в Париже, сообщает издание Le Monde. Митинг прошел по инициативе кандидата в президенты Франции от партии "Европа Экология Зеленые" Янника Жадо.
На митинг вышли также представители украинской диаспоры во Франции.