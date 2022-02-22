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В Берлине и Париже митинговали под посольствами РФ из-за Украины

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Вторник, 22 февраля 2022, 22:14

В столицах Германии и Франции прошли многолюдные митинги под посольствами России из-за событий в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Берлине около тысячи человек скандировали "Putin raus Donbas!", что означает "Путин прочь из Донбасса!", рассказал в Facebook украинский активист Александр Снидалов.

По его словам, на митинге присутствовали украинцы, немцы, белорусы, грузины, чеченцы, поляки и даже россияне.

Акцию освещали десятки телекамер. Они зафиксировали украинские требования: вывести российские войска из Донбасса, ввести санкции против Путина и его денежных мешков, навсегда остановить "Северный поток-2" и предоставить Украину оборонное вооружение.

 
Фото Александра Снидалова

Несколько сот человек собрались в знак солидарности с украинским народом во вторник перед посольством России в Париже, сообщает издание Le Monde. Митинг прошел по инициативе кандидата в президенты Франции от партии "Европа Экология Зеленые" Янника Жадо.

 
Фото с сайта Le Monde

На митинг вышли также представители украинской диаспоры во Франции.

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Донбасс и ОРДЛО Российский кризис

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