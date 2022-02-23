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Косово, незалежність якого не визнає Україна, провело акцію солідарності з Києвом

Середа, 23 лютого 2022, 10:18

Ввечері 22 лютого у Косово, незалежність якого Україна не визнає, будівлю уряду підсвітили кольорами українського прапора на знак солідарності з Києвом на тлі загрози подальшої агресії РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

Фото підсвіченої будівлі розмістив у своєму Twitter прем’єр Альбін Курті. 

"Якими б темними не були часи, якою б важкою не була боротьба, історія прихильна до тих, на чиєму боці справедливість. У цей критичний для українського народу час ми підвітили будівлю уряду, щоб продемонструвати солідарність народу Косова з народом України", - написав він.

Нагадаємо, протягом минулого тижня схожі акції солідарності з Україною влаштували низка країн - Естонія, Латвія, Словаччина, Британія.

У центрі Варшави ввечері 17 лютого відбулася акція "Варшава солідарна з Україною" за участі мера польської столиці Рафала Тшасковського.

22 лютого у Берліні й Парижі зібрались великі мітинги  під посольствами Росії. 

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