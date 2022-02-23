Косово, незалежність якого не визнає Україна, провело акцію солідарності з Києвом
Ввечері 22 лютого у Косово, незалежність якого Україна не визнає, будівлю уряду підсвітили кольорами українського прапора на знак солідарності з Києвом на тлі загрози подальшої агресії РФ.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".
Фото підсвіченої будівлі розмістив у своєму Twitter прем’єр Альбін Курті.
No matter how dark the times or how hard the struggle, history favors the just.— Albin Kurti (@albinkurti) February 22, 2022
In this critical time for the Ukranian people we lit up the building of the government to show the solidarity of the people of 🇽🇰 with the people of 🇺🇦. pic.twitter.com/mFjOctbm6K
"Якими б темними не були часи, якою б важкою не була боротьба, історія прихильна до тих, на чиєму боці справедливість. У цей критичний для українського народу час ми підвітили будівлю уряду, щоб продемонструвати солідарність народу Косова з народом України", - написав він.
Нагадаємо, протягом минулого тижня схожі акції солідарності з Україною влаштували низка країн - Естонія, Латвія, Словаччина, Британія.
У центрі Варшави ввечері 17 лютого відбулася акція "Варшава солідарна з Україною" за участі мера польської столиці Рафала Тшасковського.
22 лютого у Берліні й Парижі зібрались великі мітинги під посольствами Росії.
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