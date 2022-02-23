Косово, незалежність якого не визнає Україна, провело акцію солідарності з Києвом

Ввечері 22 лютого у Косово, незалежність якого Україна не визнає, будівлю уряду підсвітили кольорами українського прапора на знак солідарності з Києвом на тлі загрози подальшої агресії РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

Фото підсвіченої будівлі розмістив у своєму Twitter прем’єр Альбін Курті.

No matter how dark the times or how hard the struggle, history favors the just.

In this critical time for the Ukranian people we lit up the building of the government to show the solidarity of the people of 🇽🇰 with the people of 🇺🇦. pic.twitter.com/mFjOctbm6K — Albin Kurti (@albinkurti) February 22, 2022

"Якими б темними не були часи, якою б важкою не була боротьба, історія прихильна до тих, на чиєму боці справедливість. У цей критичний для українського народу час ми підвітили будівлю уряду, щоб продемонструвати солідарність народу Косова з народом України", - написав він.

Нагадаємо, протягом минулого тижня схожі акції солідарності з Україною влаштували низка країн - Естонія, Латвія, Словаччина, Британія.

У центрі Варшави ввечері 17 лютого відбулася акція "Варшава солідарна з Україною" за участі мера польської столиці Рафала Тшасковського.

22 лютого у Берліні й Парижі зібрались великі мітинги під посольствами Росії.

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