МЗС Латвії підсвітили кольорами українського прапора

Будівлю Міністерства закордонних справ Латвії підсвітили синьо-жовтим на згадку про річницю масового розстрілу на Інститутській учасників Революції гідності та солідарності з Україною у нинішніх обставинах.

Як пише "Європейська правда", фото підсвіченої будівлі 20 лютого оприлюднив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Вісім років тому хоробрі українці й українки боролися за свою свободу. Латвія приєднується до українських друзів у відзначенні Дня Героїв Небесної Сотні. Україна - велика країна, ви боретеся за свободу й незалежність і ви переможете. Латвія є і завжди буде на вашому боці", - написав він.

8 years ago brave Ukrainian men and women stood for their freedom. #Latvia joins our Ukrainian friends marking the Day of the Heroes of the Heavenly Hundred. Ukraine is great country, you fight for liberty and independence, you will win. Latvia stands with you, always will🇱🇻🤝 🇺🇦 pic.twitter.com/d4e1F0y4Ft