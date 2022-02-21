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МЗС Латвії підсвітили кольорами українського прапора

Понеділок, 21 лютого 2022, 09:40

Будівлю Міністерства закордонних справ Латвії підсвітили синьо-жовтим на згадку про річницю масового розстрілу на Інститутській учасників Революції гідності та солідарності з Україною у нинішніх обставинах.

Як пише "Європейська правда", фото підсвіченої будівлі 20 лютого оприлюднив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Вісім років тому хоробрі українці й українки боролися за свою свободу. Латвія приєднується до українських друзів у відзначенні Дня Героїв Небесної Сотні. Україна - велика країна, ви боретеся за свободу й незалежність і ви переможете. Латвія є і завжди буде на вашому боці", - написав він.

Нагадаємо, 16 лютого, яке називали можливою датою нападу Росії, кольорами українського прапора підсвітили МЗС та будівлю уряду ЕстоніЇ, президентський палац у Словаччині та будівлю МЗС Британії.

У центрі Варшави ввечері 17 лютого відбулася акція "Варшава солідарна з Україною" за участі мера польської столиці Рафала Тшасковського.

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