Косово, независимость которого не признает Украину, провело акцию солидарности с Киевом

Вечером 22 февраля в Косове, независимость которого Украина не признает, здание правительства подсветили цветом украинского флага в знак солидарности с Киевом на фоне угрозы дальнейшей агрессии РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Фото подсвеченного здания разместил в своем Twitter премьер Альбин Курти.

No matter how dark the times or how hard the struggle, history favors the just.

In this critical time for the Ukranian people we lit up the building of the government to show the solidarity of the people of 🇽🇰 with the people of 🇺🇦. pic.twitter.com/mFjOctbm6K