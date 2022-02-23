Косово, независимость которого не признает Украину, провело акцию солидарности с Киевом

Вечером 22 февраля в Косове, независимость которого Украина не признает, здание правительства подсветили цветом украинского флага в знак солидарности с Киевом на фоне угрозы дальнейшей агрессии РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Фото подсвеченного здания разместил в своем Twitter премьер Альбин Курти.

No matter how dark the times or how hard the struggle, history favors the just.

In this critical time for the Ukranian people we lit up the building of the government to show the solidarity of the people of 🇽🇰 with the people of 🇺🇦. pic.twitter.com/mFjOctbm6K — Albin Kurti (@albinkurti) February 22, 2022

"Какие бы темные ни были времена, какой бы тяжелой ни была борьба, история благосклонна к тем, на чьей стороне справедливость. В это критическое для украинского народа время мы подсветили здание правительства, чтобы продемонстрировать солидарность народа Косово с народом Украины", - написал он.

Напомним, в течение прошлой недели подобные акции солидарности с Украиной провели ряд стран – Эстония, Латвия, Словакия, Британия.

В центре Варшавы вечером 17 февраля прошла акция "Варшава солидарна с Украиной" с участием мэра польской столицы Рафала Тшасковского.

22 февраля в Берлине и Париже собрались большие митинги под посольствами России.

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