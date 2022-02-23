Косово, независимость которого не признает Украину, провело акцию солидарности с Киевом
Вечером 22 февраля в Косове, независимость которого Украина не признает, здание правительства подсветили цветом украинского флага в знак солидарности с Киевом на фоне угрозы дальнейшей агрессии РФ.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканский обозреватель".
Фото подсвеченного здания разместил в своем Twitter премьер Альбин Курти.
No matter how dark the times or how hard the struggle, history favors the just.— Albin Kurti (@albinkurti) February 22, 2022
In this critical time for the Ukranian people we lit up the building of the government to show the solidarity of the people of 🇽🇰 with the people of 🇺🇦. pic.twitter.com/mFjOctbm6K
"Какие бы темные ни были времена, какой бы тяжелой ни была борьба, история благосклонна к тем, на чьей стороне справедливость. В это критическое для украинского народа время мы подсветили здание правительства, чтобы продемонстрировать солидарность народа Косово с народом Украины", - написал он.
Напомним, в течение прошлой недели подобные акции солидарности с Украиной провели ряд стран – Эстония, Латвия, Словакия, Британия.
В центре Варшавы вечером 17 февраля прошла акция "Варшава солидарна с Украиной" с участием мэра польской столицы Рафала Тшасковского.
22 февраля в Берлине и Париже собрались большие митинги под посольствами России.
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