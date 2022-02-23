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Ключові банки і діти кремлівської еліти: Мінфін США оприлюднив деталі санкцій проти РФ

Середа, 23 лютого 2022, 10:19

Міністерство фінансів США опублікувало список юридичних і фізичних осіб, проти яких були запроваджені санкції у відповідь на визнання Кремлем "незалежності" ОРДЛО.

Про це пише "Європейська правда".

Під санкції потрапили банки "Внешэкономбанк" ("ВЭБ") та "Промсвязьбанк", а також 42 їхні дочірні компанії.

"ВЕБ" має вирішальне значення для залучення інвестицій в Росію, а "Промсвязьбанк" — для фінансування оборонного сектору", - пояснили у Мінфіні США.

Санкції гарантують, що обидва банки більше не зможуть вести бізнес у Сполучених Штатах і будуть відрізані від фінансової системи США. Усі їхні активи під юрисдикцією США будуть негайно заморожені, а фізичним і юридичним особам США заборонено вести бізнес з цими установами, якщо не буде спеціального дозволу.

Портфель активів ВЭБ у розмірі 53 млрд доларів робить його достатньо великим, щоб увійти в п’ятірку найбільших фінансових установ Росії. ВЭБ займає унікальну роль у фінансовій системі Росії – він обслуговує російський суверенний борг, фінансує експорт та є джерелом фінансування інвестиційних проєктів з кредитним портфелем понад 20 мільярдів доларів.

"Промсвязьбанк" — восьмий за величиною банк Росії, що обслуговує близько 70% оборонних контрактів Росії та надає банківські послуги російським військовим.

Крім того, санкції запроваджені проти операцій з суверенним боргом. Ці обмеження значно перекривають для Росії основний спосіб залучення грошей. Такий захід створює навантаження на ресурси для російської держави та більший ризик для її здатності керувати своїми фінансами. У Мінфіні зазначили, що обмеження торкнуться всіх боргових облігацій, які будуть випущені після 1 березня.

Також під санкції потрапили члени сімей російської еліти, близької до президента РФ, на яких чиновники переписують свої активи.

У списку фігурують Денис Бортніков — заступник голови правління "ВТБ Банку", син директора Федеральної служби безпеки РФ Олександра Бортнікова; Пьотр Фрадков — голова "Промсвязьбанку", син колишнього прем’єр-міністра та очільника Служби зовнішньої розвідки РФ Міхаіла Фрадкова; Владімір Кірієнко — генеральний директор VK Group ("ВКонтакте"), син першого заступника голови Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка — так званого куратора всієї внутрішньої політики Росії.

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо

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