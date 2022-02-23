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Ключевые банки и дети кремлевской элиты: Минфин США обнародовал детали санкций против РФ

Среда, 23 февраля 2022, 10:19

Министерство финансов США опубликовало список юридических и физических лиц, против которых были введены санкции в ответ на признание Кремлем "независимости" ОРДЛО.

Об этом пишет "Европейская правда".

Под санкции попали банки Внешэкономбанк (ВЭБ) и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерние компании.

"ВЭБ" имеет решающее значение для привлечения инвестиций в Россию, а "Промсвязьбанк" для финансирования оборонного сектора", - пояснили в Минфине США.

Санкции гарантируют, что оба банка больше не смогут вести бизнес в Соединенных Штатах и ​​будут отрезаны от финансовой системы США. Все их активы под юрисдикцией США будут незамедлительно заморожены, а физическим и юридическим лицам США запрещено вести бизнес с этими учреждениями, если не будет специального разрешения.

Портфель активов ВЭБ в размере 53 млрд долларов делает его достаточно большим, чтобы войти в пятерку крупнейших финансовых учреждений России. ВЭБ занимает уникальную роль в финансовой системе России – он обслуживает российский суверенный долг, финансирует экспорт и является источником финансирования инвестиционных проектов с кредитным портфелем более 20 миллиардов долларов.

"Промсвязьбанк" - восьмой по величине банк России, обслуживающий около 70% оборонных контрактов России и предоставляющий банковские услуги российским военным.

Кроме того, санкции введены против сделок с суверенным долгом. Эти ограничения существенно перекрывают для России основной метод привлечения средств. Такая мера создает нагрузку на ресурсы для российского государства и больший риск ее способности управлять своими финансами. В Минфине отметили, что ограничения коснутся всех долговых облигаций, которые будут выпущены после 1 марта.

Также под санкции попали члены семей российской элиты, близкой президенту РФ, на которых чиновники переписывают свои активы.

В списке фигурируют Денис Бортников – заместитель председателя правления "ВТБ Банка", сын директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова; Петр Фрадков - глава "Промсвязьбанка", сын бывшего премьер-министра и главы Службы внешней разведки РФ Михаила Фрадкова; Владимир Кириенко – генеральный директор VK Group ("ВКонтакте"), сын первого заместителя главы Администрации президента РФ Сергея Кириенко – так называемого куратора всей внутренней политики России.

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Донбасс и ОРДЛО США

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