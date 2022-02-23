Польща з 1 березня скасовує більшість ковідних обмежень

Польща з 1 березня скасує більшість карантинних обмежень, запроваджених для боротьби з епідемією коронавірусу.

Як повідомляє PAP, про це заявив прем’р-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише "Європейська правда".

За його словами, з цієї дати залишаться лише найнеобхідніші обмеження - вимога маски у магазинах та громадському транспорті, а також вимога самоізоляції для хворих і контактних осіб. Також скасовують рекомендацію дистанційної роботи.

Dynamika oraz liczba zakażeń ⤵️ pic.twitter.com/5M4LjXcyZs — Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 23, 2022

Міністр охорони здоров’я Адам Недзельський зазначив, що в країні спостерігається чітка тенденція до спадання кількості заражень, по близько 30% від тижня до тижня.

У Польщі пік зимової хвилі епідемії випав на кінець січня, тоді реєстрували близько 60 випадків за добу.

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