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Польща з 1 березня скасовує більшість ковідних обмежень

Середа, 23 лютого 2022, 12:09

Польща з 1 березня скасує більшість карантинних обмежень, запроваджених для боротьби з епідемією коронавірусу.

Як повідомляє PAP, про це заявив прем’р-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише "Європейська правда".

За його словами, з цієї дати залишаться лише найнеобхідніші обмеження - вимога маски у магазинах та громадському транспорті, а також вимога самоізоляції для хворих і контактних осіб. Також скасовують рекомендацію дистанційної роботи. 

Міністр охорони здоров’я Адам Недзельський зазначив, що в країні спостерігається чітка тенденція до спадання кількості заражень, по близько 30% від тижня до тижня. 

У Польщі пік зимової хвилі епідемії випав на кінець січня, тоді реєстрували близько 60 випадків за добу.

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Польща Коронавірус

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