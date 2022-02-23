Польша с 1 марта отменяет большинство ковидных ограничений

Польша с 1 марта отменит большинство карантинных ограничений, введенных для борьбы с эпидемией коронавируса.

Как сообщает PAP, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет "Европейская правда".

По его словам, с этой даты останутся только необходимые ограничения - требование маски в магазинах и общественном транспорте, а также самоизоляции для больных и контактных лиц. Также упраздняют рекомендацию дистанционной работы.

Dynamika oraz liczba zakażeń ⤵️ pic.twitter.com/5M4LjXcyZs — Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 23, 2022

Министр здравоохранения Адам Недзельский отметил, что в стране наблюдается четкая тенденция к убыванию количества заражений, по около 30% от недели до недели.

В Польше пик зимней волны эпидемии выпал на конец января, тогда регистрировали около 60 тысяч случаев в сутки.

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