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В Амстердамі чоловік 5 годин тримав заручників у магазині Apple: вимагав 200 млн євро

Середа, 23 лютого 2022, 12:43

В Амстердамі чоловік протягом п’яти годин протримав заручника у магазині Apple, доки йому вдалось втекти, а злочинця затримали, збивши машиною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Зловмисник, у камуфляжі та з кількома одиницями вогнепальної зброї, зайшов у магазин близько 17:30 та одразу захопив в заручники клієнта магазину, 44-річного британця, взявши його під приціл. 

За 10 хвилин прибула поліція. Чоловік відкрив по них вогонь з автоматичної зброї, було щонайменш чотири постріли. Правоохоронці припустили, що на ньому може бути пояс з вибухівкою. 

Людям у прилеглому кварталі дали вказівку не виходити з приміщень, на місце прибули додаткові силовики. З інших частин будівлі, де розміщується магазин, евакуювали близько 70 осіб.

 

Протягом багатьох годин ситуація ніяк не змінювалася, доки о 10:30 нападник не попросив воду. 

Поліція відправила до нього робота. Коли чоловік вийшов надвір взяти воду, заручник вирвався надвір. Зловмисник кинувся наздоганяти його, і в цей час його зупинила поліція, збивши автомобілем. 

 

Після цього чоловіка перевірили за допомогою робота на наявність вибухівки і не виявили її, після чого госпіталізували.  

Нападник виявився 27-річним жителем Амстердаму, у поліції вважають, що він діяв сам. 

Згодом стало відомо, що він під час переговорів вимагав криптовалюту на 200 млн євро. 

У зв’язку з інцидентом три магазини Apple - в Амстердамі, Гаазі і Гарлемі - в середу не відкрилися.  

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