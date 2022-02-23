В Амстердамі чоловік 5 годин тримав заручників у магазині Apple: вимагав 200 млн євро

В Амстердамі чоловік протягом п’яти годин протримав заручника у магазині Apple, доки йому вдалось втекти, а злочинця затримали, збивши машиною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Зловмисник, у камуфляжі та з кількома одиницями вогнепальної зброї, зайшов у магазин близько 17:30 та одразу захопив в заручники клієнта магазину, 44-річного британця, взявши його під приціл.

За 10 хвилин прибула поліція. Чоловік відкрив по них вогонь з автоматичної зброї, було щонайменш чотири постріли. Правоохоронці припустили, що на ньому може бути пояс з вибухівкою.

Людям у прилеглому кварталі дали вказівку не виходити з приміщень, на місце прибули додаткові силовики. З інших частин будівлі, де розміщується магазин, евакуювали близько 70 осіб.

Протягом багатьох годин ситуація ніяк не змінювалася, доки о 10:30 нападник не попросив воду.

Поліція відправила до нього робота. Коли чоловік вийшов надвір взяти воду, заручник вирвався надвір. Зловмисник кинувся наздоганяти його, і в цей час його зупинила поліція, збивши автомобілем.

Після цього чоловіка перевірили за допомогою робота на наявність вибухівки і не виявили її, після чого госпіталізували.

Нападник виявився 27-річним жителем Амстердаму, у поліції вважають, що він діяв сам.

Згодом стало відомо, що він під час переговорів вимагав криптовалюту на 200 млн євро.

У зв’язку з інцидентом три магазини Apple - в Амстердамі, Гаазі і Гарлемі - в середу не відкрилися.

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