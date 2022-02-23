В Амстердаме мужчина пять часов держал заложника в магазине Apple: требовал 200 млн евро

В Амстердаме мужчина в течение пяти часов продержал заложника в магазине Apple, пока ему удалось сбежать, а преступника задержали, сбив машиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Злоумышленник в камуфляже и с несколькими единицами огнестрельного оружия зашел в магазин около 17:30 и сразу захватил в заложники клиента магазина, 44-летнего британца, взяв его под прицел.

Через 10 минут прибыла полиция. Мужчина открыл по ним огонь из автоматического оружия, было не менее четырех выстрелов. Правоохранители допустили, что на нем может быть пояс со взрывчаткой.

Людям в близлежащем квартале дали указание не выходить из помещений, на место прибыли дополнительные силовики. Из других частей здания, где находится магазин, эвакуировали около 70 человек.

В течение многих часов ситуация никак не менялась, пока в 10.30 нападавший не попросил воду.

Полиция направила к нему робота. Когда мужчина вышел во двор взять воду, заложник вырвался во двор. Злоумышленник бросился догонять его, и в это время его остановила полиция, сбив автомобилем.

После этого мужчину проверили с помощью робота на наличие взрывчатки и не обнаружили ее, после чего госпитализировали.

Нападающий оказался 27-летним жителем Амстердама, в полиции считают, что он действовал в одиночку.

Впоследствии стало известно, что он во время переговоров потребовал криптовалюту на 200 млн евро.

В связи с инцидентом три магазина Apple – в Амстердаме, Гааге и Гарлеме – в среду не открылись.

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