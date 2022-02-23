Макрон готується офіційно почати передвиборчу кампанію

Чинний президент Франції Еммануель Макрон готується у перші дні березня офіційно почати свою передвиборчу кампанію.

Про це агентство AFP дізналося від джерел у партії Макрона "Вперед, Республіко!", пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

5 березня президент планує першу зустріч у рамках кампанії у Марселі, за 45 днів до дня голосування. Президент планував приїхати туди ще на початку лютого, але змушений був змінити плани через російську кризу та ситуацію у Малі, колишній колонії Франції.

Неофіційно розповідають, що оголосити себе кандидатом він може за кілька днів до того, ймовірно 2 березня.

Макрон досі офіційно не висував свою кандидатуру, але фактично вже багато місяців веде кампанію.

На початку лютого соцопитування прогнозували йому впевнену перевагу і в першому, і в другому турі. На другому місці майже з однаковою кількістю голосів опинялася кандидатка від правих "Республіканців" Валері Пекресс та лідерка правопопулістського "Національного об'єднання" Марін Ле Пен.

Президентські вибори у Франції 2022 року пройдуть у два тури - 10 та 24 квітня.

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