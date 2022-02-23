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Макрон готовится официально начать предвыборную кампанию

Среда, 23 февраля 2022, 13:58

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон готовится в первые дни марта официально начать предвыборную кампанию.

Об этом агентство AFP узнало от источников в партии Макрона "Вперед, Республика!", пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

5 марта президент планирует первую встречу в рамках кампании в Марселе за 45 дней до дня голосования. Президент планировал приехать туда еще в начале февраля, но вынужден был изменить планы из-за российского кризиса и ситуации в Мали, бывшей колонии Франции.

Неофициально рассказывают, что объявить себя кандидатом он может за несколько дней до этого, предположительно 2 марта.

Макрон еще официально не выдвигал свою кандидатуру, но фактически уже много месяцев ведет кампанию.

В начале февраля соцопросы прогнозировали ему уверенное преимущество и в первом, и во втором туре. На втором месте почти с одинаковым количеством голосов оказывались кандидат от правых "Республиканцев" Валери Пекресс и лидер правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Президентские выборы во Франции в 2022 году пройдут в два тура – ​​10 и 24 апреля.

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Франция

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