Макрон готовится официально начать предвыборную кампанию

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон готовится в первые дни марта официально начать предвыборную кампанию.

Об этом агентство AFP узнало от источников в партии Макрона "Вперед, Республика!", пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

5 марта президент планирует первую встречу в рамках кампании в Марселе за 45 дней до дня голосования. Президент планировал приехать туда еще в начале февраля, но вынужден был изменить планы из-за российского кризиса и ситуации в Мали, бывшей колонии Франции.

Неофициально рассказывают, что объявить себя кандидатом он может за несколько дней до этого, предположительно 2 марта.

Макрон еще официально не выдвигал свою кандидатуру, но фактически уже много месяцев ведет кампанию.

В начале февраля соцопросы прогнозировали ему уверенное преимущество и в первом, и во втором туре. На втором месте почти с одинаковым количеством голосов оказывались кандидат от правых "Республиканцев" Валери Пекресс и лидер правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Президентские выборы во Франции в 2022 году пройдут в два тура – ​​10 и 24 апреля.