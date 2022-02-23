Київ проситиме Анкару закрити протоки для кораблів РФ у разі її нападу на Україну

Українська влада у разі повномасштабного наступу Росії на Україну проситиме Анкару закрити Босфор і Дарданелли для російських кораблів.

Про це в коментарі Reuters заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Київ розглядає присутність російських військових кораблів на узбережжі Чорного моря поблизу України як загрозу.

"Україна попросить Анкару розглянути можливість закриття двох своїх проток для російських кораблів у разі вторгнення Москви" - цитує посла Reuters.

Слід зазначити, що закриття проток виглядає неможливим, оскільки Росія як чорноморська держава не може бути позбавлена доступу до проток згідно з Конвенцією Монтре. Відтак закриття Туреччиною проток виглядало б як порушення міжнародного права. Водночас останні дії РФ щодо Україні також є грубим порушенням міжнародного права, про що заявила низка країн світу.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив своєму російському колезі Владіміру Путіну в середу, що Анкара не визнає кроків проти територіальної цілісності України.

Ердоган також заявив, що Туреччина не може відмовитися від своїх зв'язків з Росією чи Україною, і розкритикував дипломатичні зусилля Заходу у розмовах з Москвою як малоефективні.