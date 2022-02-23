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Ердоган заявив Путіну, що не визнає зазіхань на територіальну цілісність України

Середа, 23 лютого 2022, 18:51

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив своєму російському колезі Владіміру Путіну в середу, що Анкара не визнає кроків проти територіальної цілісності України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Рішення Путіна про визнання так званих "Л/ДНР" викликало хвилю санкцій проти Росії з боку західних держав. Член НАТО Туреччина, яка є сусідом України та Росії в Чорному морі, в принципі виступає проти санкцій, але назвала крок Росії неприйнятним, запропонувавши при цьому виступити посередником.

Під час розмови Ердоган сказав Путіну, що військовий конфлікт в регіоні нікому не принесе користі, і повторив свою пропозицію допомогти у вирішенні кризи, йдеться в заяві його офісу. Ердоган також сказав, що цінує тісну співпрацю Путіна з регіональних питань і хоче продовжувати це.

"Президент Ердоган, який знову закликав це питання вирішити шляхом діалогу, заявив, що важливо вивести дипломатію на передній план" - заявили в офісі президента Туреччини

Путін висловив Ердогану розчарування з приводу, за його словами, спроб Вашингтона і НАТО ігнорувати вимоги безпеки Росії.

Раніше Ердоган заявив, що Туреччина не може відмовитися від своїх зв'язків з Росією чи Україною, і розкритикував дипломатичні зусилля Заходу у розмовах з Москвою як малоефективні.

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Ердоган Російська криза

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