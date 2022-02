Главы МИД государств Балтии из Киева выступили с заявлением в связи с новой агрессией РФ

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы опубликовали совместное заявление в связи с началом Россией новой масштабной агрессии против Украины.

Как пишет "Европейская правда", обращение они разместили в Twitter, заявление опубликовал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Мы самым строгим образом осуждаем открытую широкомасштабную агрессию России против независимой, мирной, демократической Украины. Этот акт агрессии неприемлем, это вопиющее нарушение международного права, всех международных норм и преступление против украинского народа...

Joint statement with @eliimets and @GLandsbergis on the Russian agression against Ukraine 🇱🇻 🇪🇪 🇱🇹 pic.twitter.com/dnTopMUyoF

Все мы, всё международное сообщество должны строжайше осудить его и наложить максимальные санкции на Россию - включая отключение от SWIFT, политическую изоляцию, и быть решительными в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности независимой Украины.

Нам следует безотлагательно предоставить Украине оружие, боеприпасы и другие виды военной поддержки для самозащиты, а также экономическую, финансовую, политическую и гуманитарную поддержку", - подчеркивают они.

В конце министры добавляют, что сейчас находятся в Киеве.

"Мы поддерживаем вас и сделаем все возможное, чтобы агрессор заплатил самую высокую возможную цену. Слава Украине!" - подытоживают они.

В ночь на 24 февраля министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс публиковала фото из-под Софии Киевской.

Great to start my visit to Ukraine 🇺🇦 with a walk in beautiful #Kyiv Looking forward to our program & meetings ⁦@DmytroKuleba⁩ together with my Baltic colleagues 🇪🇪🇱🇻🇱🇹



📷 St. Sophia’s Cathedral pic.twitter.com/emd2BZAWfm