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Макрон пообіцяв Україні фінансову підтримку і оборонне обладнання

Четвер, 24 лютого 2022, 09:07

Президент Франції Еммануель Макрон у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським пообіцяв надання економічної, фінансової підтримки, а також оборонного обладнання.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у заяві Єлисейського палацу.

Розмова президентів відбулася в ніч на 24 лютого, до того як президент РФ Владімір Путін почав війну проти України, формально заявивши про операцію на Донбасі.

Зазначається, що президенти двох країн підвели підсумки останніх подій у ситуації на сході України.

Макрон підтвердив свою підтримку України та прихильність до суверенітету та територіальної цілісності країни.

"Вони обговорили підтримку, яку Франція вже надала і надаватиме Україні в економічних і фінансових питаннях, а також оборонне обладнання" - йдеться у повідомленні.

Підтримка, яку Європейський Союз може надати Україні, також буде внесена до порядку денного позачергового засідання Європейської Ради 24 лютого 2022 року.

"Франція рішуче засуджує рішення Росіїрозпочати війну проти України. Росія повинна негайно припинити свої військові дії. Франція солідарна з Україною. Вона підтримує українців і працює зі своїми партнерами та союзниками, щоб припинити війну" - написав Макрон у Twitter зранку 24 лютого.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав початок Росією масшабної війни "чорним днем для Європи".

Як відомо, ЄС планує накласти на Україну нові санкції через новий відкритий напад РФ із ракетною атакою по містах, що розпочався у четвер вранці.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до світу у зв’язку з початком війни

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

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Макрон Війна з РФ

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