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Макрон пообещал Украине финансовую поддержку и оборонное оборудование

Четверг, 24 февраля 2022, 09:07

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал предоставление экономической, финансовой поддержки, а также оборонного оборудования.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении Елисейского дворца.

Разговор президентов состоялся в ночь на 24 февраля, прежде чем президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины, формально заявив об операции на Донбассе.

Отмечается, что президенты двух стран подвели итоги последних событий по ситуации на востоке Украины.

Макрон подтвердил свою поддержку Украины и приверженность суверенитету и территориальной целостности страны.

"Они обсудили поддержку, которую Франция уже предоставила и будет оказывать Украине в экономических и финансовых вопросах, а также оборонное оборудование", - говорится в сообщении.

Поддержка, которую Европейский Союз может предоставить Украине, будет внесена в повестку дня внеочередного заседания Европейского Совета 24 февраля 2022 года.

"Франция решительно осуждает решение России начать войну против Украины. Россия должна немедленно прекратить свои военные действия. Франция солидарна с Украиной. Она поддерживает украинцев и работает со своими партнерами и союзниками, чтобы прекратить войну", - написал Макрон в Twitter утром 24 февраля.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал начало Россией массовой войны "черным днем ​​для Европы".

Как известно, ЕС планирует наложить на Россию новые санкции из-за нового открытого нападения РФ с ракетной атакой по городам, которое началось в четверг утром.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к миру в связи с началом войны.

С заявлением выступил также президент США, пообещавший, что "мир привлечет Россию к ответственности", а также другие лидеры.

Ранним утром 24 февраля Путин возобновил войну против Украины.

Детальнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции "Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира".

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте по ссылке "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

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Макрон Война с РФ

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