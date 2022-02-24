Генсек Совета Европы отреагировал на новое нападение РФ на Украину

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила вооруженную агрессию РФ против Украины и заявила, что организация намерена реагировать на ситуацию.

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой 24 февраля, пишет "Европейская правда".

"Я решительно осуждаю вооруженное нападение России на Украину, являющееся вопиющим нарушением Устава Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. Это темное время для Европы и всего, за что она выступает", заявила генсек Совета Европы.

Она призвала Совет РФ немедленно и безусловно остановить боевые действия и вернуться к дипломатическому пути во избежание разрушительных последствий для всего континента.

"Защита гражданского населения должна оставаться приоритетом. Все мои мнения - с Украиной, ее народом и властью. Вместе с Комитетом министров и Парламентской ассамблеей мы быстро предпримем необходимые шаги для реагирования на ситуацию", - отметила Мария Пейчинович-Бурич.

Во вторник 22 февраля Мария Пейчинович-Бурич после признания Россией ОРДЛО заявила, что Минские договоренности все равно "остаются единственной основой для разрешения конфликта на Донбассе".

Как сообщалось, в ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал наступление на Украину. В Киеве и Харькове начались ракетные удары. Сообщается, что нападающие сеют панику, в некоторых городах горят воинские части и аэропорты.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Украинской правды".