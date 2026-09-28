Естонія закликала використати заморожені активи РФ для України попри погрози Лаврова

Естонія вважає, що після погроз міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова про "покарання" Європи за використання заморожених активів РФ на підтримку України Євросоюз повинен це зробити.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив міністр оборони Естонії Мартін Херем на полях засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони у понеділок, 28 вересня.

Міністр оборони Естонії вважає, що ЄС має проігнорувати погрози Росії і використати заморожені активи на підтримку України.

"З естонського погляду, на цей час найголовніше – підтримувати Україну на рівні ЄС, на двосторонній основі та за рахунок використання заморожених активів", – заявив Херем.

Він наголосив, що це необхідно робити "попри те, що міністр закордонних справ Росії погрожував нам покаранням за це, а російські спеціальні служби здійснюють диверсійні акти".

"Естонія продовжуватиме підтримувати Україну в обсязі 0,25% ВВП", – підкреслив міністр.

Як повідомляла "Європейська правда", напередодні глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що Росія досягне повернення своїх заморожених у ЄС золотовалютних резервів, і погрожував європейським державам у разі прийняття рішення про їх використання на підтримку України.

Раніше стало відомо, що у Європі з’явилась нова ідея з приводу того, як все ж використати заморожені російські активи для підтримки України, знявши побоювання Бельгії, яка бачить у цьому кроці юридичні ризики для себе.

Детально про повернення до дискусії про використання росактивів – у статті Російські гроші ставлять на розморозку. Чи отримає Україна активи РФ та що пропонує Брюссель.

Про ще одну ініціативу щодо росактивів читайте у матеріалі Страсбург шукає російські активи: чи вийде передати Україні гроші РФ за рішенням ЄСПЛ.