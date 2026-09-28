Поліція допитала підозрюваних у інциденті з вибухівкою біля бази військ США у Британії

Британська поліція в понеділок допитала п’ятьох чоловіків, затриманих за підозрою у злочинах з вибухівкою та підготовці до теракту поблизу авіабази "Фейрфорд", яку США використовували для операцій проти Ірану.

Про це повідомляє Reuters, передає "Європейська правда".

Правоохоронці затримали трьох чоловіків у неділю вранці після того, як отримали інформацію про три великі білі фургони, які прямували в бік авіабази.

Місцева фермерка зателефонувала в поліцію, побачивши групу "чоловіків у каптурах та масках", які бігли в поля.

Британські детективи з боротьби з тероризмом ще не оприлюднили, кого саме вони вважають причетним до інциденту. Однак джерело, обізнане з ходом розслідування, повідомило, що мотив, пов’язаний з Іраном, вважається найімовірнішим, хоча також розглядаються такі версії, як російська диверсійна операція або ісламістський замах.

Міністр оборони Британії Вес Стрітінг заявив у понеділок, що не буде спекулювати щодо мотивів, оскільки розслідування ще триває.

Проте, коментуючи загальну іранську загрозу для країни, він додав, що у Британії обізнані про прагнення Ірану завдати шкоди країні.

"Ми знаємо, що вони ненавидять нашу демократію, і ми знаємо, що нам доводиться регулярно протидіяти іранським спробам загрожувати нашим інтересам або, власне, нашим союзникам", – заявив міністр.

Британський уряд дозволив США використовувати бомбардувальники, що базуються у Фейрфорді, для ударів по іранських ракетних об'єктах, що атакували кораблі в Ормузькій протоці.

Уряд заявив, що прем'єр-міністра Енді Бернема регулярно інформують про інцидент, і він скасував участь щонайменше у двох заходах на щорічній конференції своєї Лейбористської партії в неділю.

У липні Корпус вартових ісламської революції Ірану попередив Велику Британію не дозволяти американським бомбардувальникам вилітати з Фейрфорда, заявивши, що будь-яка база, яка використовується для здійснення атак, буде законною ціллю.

Тоді британський міністр оборони Вес Стрітінг заявив, що збройні сили готові захищати країну від будь-якого нападу.

27 вересня у Британії кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази "Фейрфорд" у графстві Глостершир.

Президент США Дональд Трамп заявив, що затримані у справі про можливу підготовку теракту на авіабазі "Фейрфорд" у Британії тривалий час перебували під спостереженням і, за його словами, "планували завдати великої шкоди" авіабазі, яку використовували війська США.