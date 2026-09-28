Аеропорт на Сицилії буде закритий до кінця понеділка через вулканічний попіл

Аеропорт Катанії на італійському острові Сицилія залишиться зачиненим до вечора понеділка, 28 вересня, через вулканічний попіл з Етни.

Про це повідомила компанія-оператор аеропорту SAC, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Польоти в італійському аеропорту Катанії залишатимуться призупиненими в понеділок уже третій день поспіль після того, як викиди вулканічного попелу з Етни порушили роботу аеропорту.

За даними оператора, усі польоти призупинено до 23:59 за місцевим часом.

Пасажирам рекомендується перевірити статус своїх рейсів у своїх авіакомпаніях перед тим, як вирушати до аеропорту. Оператор зазначив, що надалі буде надавати оновлену інформацію.

Спочатку передбачалось, що аеропорт Катанії призупинить роботу лише до 16:00 у суботу, 26 вересня.

Згодом повідомили, що летовище буде закрите до 12:00 неділі, 27 вересня, через інтенсивний викид вулканічного попелу з Етни. А пізніше – до вечора неділі.