Аеропорт на Сицилії буде закритий до кінця понеділка через вулканічний попіл
Аеропорт Катанії на італійському острові Сицилія залишиться зачиненим до вечора понеділка, 28 вересня, через вулканічний попіл з Етни.
Про це повідомила компанія-оператор аеропорту SAC, передає Reuters, пише "Європейська правда".
Польоти в італійському аеропорту Катанії залишатимуться призупиненими в понеділок уже третій день поспіль після того, як викиди вулканічного попелу з Етни порушили роботу аеропорту.
За даними оператора, усі польоти призупинено до 23:59 за місцевим часом.
Пасажирам рекомендується перевірити статус своїх рейсів у своїх авіакомпаніях перед тим, як вирушати до аеропорту. Оператор зазначив, що надалі буде надавати оновлену інформацію.
Спочатку передбачалось, що аеропорт Катанії призупинить роботу лише до 16:00 у суботу, 26 вересня.
Згодом повідомили, що летовище буде закрите до 12:00 неділі, 27 вересня, через інтенсивний викид вулканічного попелу з Етни. А пізніше – до вечора неділі.