Посол США в НАТО: удари України вглиб Росії наближають переговори

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що українські далекобійні удари вглиб російської території допомагають наблизити Москву та Київ до столу переговорів про завершення війни.

Як передає "Європейська правда", про це дипломат сказав в інтерв’ю Fox News.

Вітакер наголосив, що для припинення війни необхідна співпраця обох сторін. Водночас він зазначив, що Україна, "продовжуючи завдавати потужних ударів по Росії... на мою думку, сприяє зближенню сторін".

Посол застеріг, що сторони все ще залишаються "дуже далекими одна від одної" з ключових питань, додавши, що рішення не буде досягнуто через військові дії.

"Цей конфлікт не буде вирішено на полі бою. Його буде [вирішено] лише через дипломатію та переговори", – сказав американський дипломат.

"Ось чому президент Трамп та його команда продовжують вести переговори з обома сторонами, щоб знайти будь-які спільні риси в їхніх позиціях та зблизити їх", – додав він.

Вітакер наголосив, що укладення мирної угоди є неможливим, якщо російський правитель Владімір Путін не буде готовий йти на компроміс.

"Але я вважаю, що якщо угода можлива, то президент Трамп – бізнесмен, він майстер укладання угод, і я думаю, що він її укладе", – зазначив він.

Президент США Дональд Трамп заявив, що просив українського президента Володимира Зеленського збавити темпи ударів по російських нафтопереробних підприємствах, і той нібито погодився.

22 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що на закритих переговорах з американським президентом Дональдом Трампом не було спроб змусити Київ в односторонньому порядку припинити атаки по НПЗ та інших об’єктах такого типу.

Нагадаємо, 13 вересня Трамп вже закликав Зеленського припинити удари по російському дизельному паливу, заявивши, що ці атаки спричиняють його дефіцит.