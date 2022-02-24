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Нацбанк Польщі позичить Україні до 4 млрд злотих

Четвер, 24 лютого 2022, 18:28

Правління Нацбанку Польщі вирішило надати Національному банку України валютний своп у розмірі до 4 млрд. злотих (майже 1 млрд доларів).

Про це,я к пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Валютний своп — це операція, за якою Нацбанк Польщі позичає визначену суму іншому банку за попередньо визначеною ставкою.

"Narodowy Bank Polski повністю висловлює свою солідарність з Національним банком України та з усім українським народом перед лицем російської збройної агресії", - йдеться у повідомленні польського центробанку.

Нацбанк Польщі додав, що зобов’язується надати всю необхідну допомогу Національному банку України.

Як повідомлялося, Байден о 7 вечора оголосить про нові санкції та зброю для України. ЄС обіцяє запровадити жорсткі санкції протягом 24 годин.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН"

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