Нацбанк Польщі позичить Україні до 4 млрд злотих

Правління Нацбанку Польщі вирішило надати Національному банку України валютний своп у розмірі до 4 млрд. злотих (майже 1 млрд доларів).

Про це,я к пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Валютний своп — це операція, за якою Нацбанк Польщі позичає визначену суму іншому банку за попередньо визначеною ставкою.

"Narodowy Bank Polski повністю висловлює свою солідарність з Національним банком України та з усім українським народом перед лицем російської збройної агресії", - йдеться у повідомленні польського центробанку.

Нацбанк Польщі додав, що зобов’язується надати всю необхідну допомогу Національному банку України.

Як повідомлялося, Байден о 7 вечора оголосить про нові санкції та зброю для України. ЄС обіцяє запровадити жорсткі санкції протягом 24 годин.

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