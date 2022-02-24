Нацбанк Польши ссудит Украине до 4 млрд злотых

Правление Нацбанка Польши решило предоставить Национальному банку Украины валютный своп в размере до 4 млрд злотых (почти 1 млрд долларов).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Валютный своп — это операция, по которой Нацбанк Польши ссужает определенную сумму другому банку по предварительно определенной ставке.

"Narodowy Bank Polski полностью выражает свою солидарность с Национальным банком Украины и со всем украинским народом перед лицом российской вооруженной агрессии", - говорится в сообщении польского центробанка.

Нацбанк Польши добавил, что обязуется предоставить всю необходимую помощь Национальному банку Украины.

Как сообщалось, Байден в 7 вечера объявит о новых санкциях и оружии для Украины. ЕС обещает ввести жесткие санкции в течение 24 часов.

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